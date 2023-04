“CMIYGL: The Estate Sale” di Tyler, The Creator traccia per traccia

Tyler, The Creator ha deciso: se dovete ascoltare degli inediti, lo farete a modo mio. Come avevamo già raccontato qualche tempo fa, infatti, dall’uscita di Call Me If You Get Lost nel 2021 l’internet assetato era impazzito per leakare degli estratti di session inedite. In effetti sono venute fuori delle chicche estremamente interessanti, ma quasi sempre delle session improvvisate di qualche secondo, mai delle tracce complete.

Questi leaks da CMIYGL hanno saziato la nostra fame di altro materiale firmato Tyler Baudelaire, eppure è stato come tentare di completare un puzzle con dei pezzi ritagliati a mano dagli hacker fan di Tyler. I pezzi veri, quelli importanti, gli unici che avrebbero potuto davvero completare il quadro, erano proprio nella tasca dell’elegante giacca tweed di Tyler, che con 8 tracce inedite e la nuova edizione di CMIYGL chiamata appunto The Estate Sale ha definitivamente chiuso a chiave ogni stagione passata e ogni personaggio che da Wolf Haley a Tyler Baudelaire si è ritrovato a interpretare. Il tutto, come sempre, a modo suo.

Tra le cose più strane (ma forse neanche troppo, considerate le infinite speculazioni che ogni atto di Tyler si trova ad affrontare) è la quantità di back stories che Flower Boy ha fornito sui social subito dopo l’uscita della deluxe: foto di backstage, racconti, sensazioni e opinioni per ogni singola traccia inedita. In modo quasi ossessivo, Tyler ha fornito una quantità di informazioni incredibile per ogni brano, quasi per dimostrare che nessun leak potrà mai raccontare l’infinito spettro di aneddoti che stanno dietro al processo creativo di un artista così prolifico come lui. Tutto questo, forse perché ognuno di questi pezzi in un modo o nell’altro riapre uno spiraglio sul passato di Tyler, attraverso le lyrics, le prod, o le collaborazioni.

Insomma, più che perderci in chiacchiere, ci buttiamo subito in quello che sappiamo fare meglio: speculare su tutto il materiale audio e video che Tyler ci ha fornito in e insieme a questi 8 pezzi: sfoglia per rivoltare sotto sopra con noi Call Me If You Get Lost – The Estate Sale traccia per traccia.