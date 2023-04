King Krule annuncia il nuovo album Space Heavy

“Space Heavy”, il quarto album di King Krule sta finalmente per arrivare.

Dopo una serie di show super intimi in cui Archy ha anticipato live un po’ di inediti, il 9 giugno ascolteremo il nuovo disco che uscirà a tre anni di distanza da “Man Alive!” via XL Recordings.

Il primo singolo di questo nuovo album scritto dal 2020 al 2022 tra Londra e Liverpool, si intitola “Seaforth” e arriva con un video musicale diretto dall’artista visiva e collaboratrice Jocelyn Anquetil:

Di seguito la tracklist di “Space Heavy”:

1. Flimsier

2. Pink Shell

3. Seaforth

4. That Is My Life, That Is Yours

5. Tortoise Of Independency

6. Empty Stomach Space Cadet

7. Flimsy

8. Hamburgerphobia

9. From The Swamp

10. Seagirl

11. Our Vacuum

12. Space Heavy

13. When Vanishing

14. If Only It Was Warmth

15. Wednesday Overcast