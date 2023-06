5 brani per conoscere Daniela Pes

Uno dei migliori esordi dell’anno quello di Daniela Pes che ha pubblicato “Spira” il 14 aprile per Tanca Records, l’etichetta di Iosonouncane.

Cosa ce lo fa dire? Il fatto che è sempre più raro trovarsi straniati e innamorati davanti a un progetto. Interrogarsi, ascoltarlo attivamente per cogliere questo o quel suono, ammirare il modo in cui l’artista sia riuscita a sacrificare il significato al significante, plasmando la parola attorno alla pura creatività melodica.

Le sette tracce di “Spira“, prodotte dallo stesso Iosonouncane, ci arrendono al mistero della musica che è bellissima e affascinante anche quando è formalmente priva di un senso testuale.

Alternando antiche parole galluresi, destrutturati termini italiani e vocaboli totalmente frutto della sua fantasia, Daniela Pes inventa un linguaggio coraggioso, perché indecifrabile e ostico, ma che allo stesso tempo ci fa accedere senza troppe difficoltà al suo mondo, fatto di rimandi arcaici e suggestioni contemporanee.

Per andare più a fondo nelle sue influenze musicali, abbiamo chiesto all’artista di selezionare 5 brani fondamentali per la sua formazione.

1. Fabrizio De Andrè – Se ti tagliassero a pezzetti



È il primo brano che ho imparato e registrato all’età di cinque anni, ne conservo ancora la registrazione.

Ho un ricordo bellissimo di questo brano e del fatto che Fabrizio riuscì a sentire quella mia registrazione di bambina dato che, assieme a Dori, passava le estati in Sardegna a casa di mia zia, in Gallura. È per me un ricordo prezioso che tengo stretto.

2. Ella Fitzgerald – Azure



Il primo brano di Ella che ho ascoltato e che mi fece innamorare della sua voce.

È la cantante jazz che ho amato e approfondito di più, ho scritto la tesi su di lei per la mia laurea triennale.

3. Avishai Choen – Smash



Compositore e contrabbassista israeliano, è uno dei miei musicisti preferiti da tempo.

Amo cantare le sue melodie e questo è uno dei temi a cui sono più legata.

4. Tigran Hamasyan – The Court Jester



Compositore e pianista armeno, ad oggi e da tempo il mio artista internazionale preferito.

Riconoscerei il suo tocco sul pianoforte tra mille. È riuscito a costruire un suo mondo unico, miscelando la sua formazione classica a quella del jazz, al prog metal e alla musica armena tradizionale. Mi ispira molto il lavoro che fa sull’armonia e sulla poliritmia.

Questo brano, tratto dal suo album “The Shadow Theatre”, è una delle mie suite strumentali preferite.

5. Stromae – Fils de joie



Artista e produttore belga che ascolto tanto. Mi piace il fatto di sentire tante culture diverse nella sua musica.

Questo è uno dei miei brani preferiti dell’ultimo album “Moltitude”.