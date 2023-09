Abbiamo analizzato LOVEBARS dalla A alla Z.*

Ad alcune domande ha risposto Frah Quintale, ad altre Coez e ad altre ancora il resto del team che ha lavorato al disco.

Non vi diremo chi è chi, quello sta a voi capirlo.

*L’intervista è contenuta nella rivista LVBRS di Coez e Frah, uscita contestualmente all’album, e alla quale abbiamo collaborato.

Album starter pack

I pomeriggi a casa di amici col sole che filtra tra le tapparelle, l’estate in città quando hai meno di 20 anni, guardare gli altri partire, le metro, i treni dipinti.

Bars. Quelle che ti hanno fatto innamorare del rap

Sa, sa

provo il microfono Never Give up

cervello acceso tele spenta esplodo sul boom bap

Chi sono l’ho scritto con l’argento sopra un treno! Beffa colle der fomento ciao ciao odio pieno 1995

Canzone di LB che faresti ascoltare al/alla te di 5 anni fa

Aspettative

Terra Bruciata

Descrivi il primo ascolto del disco con tre aggettivi

Fresco, profondo, avvolgente.

Easter egg di copertina

Realizzata da un mito di nome Bufer, lo specchio e la location sono a casa mia (casa che sto cambiando, specchio che proverò a rubarmi).

Dietro lo specchio c’è un mucchio di riviste, tra le quali si intravede pure questa che stai leggendo. E infilato nello specchio c’è lo sticker di “U Will Die”, che è il brand di magliette del Buferone.

Fun fact dietro l’album

Coez mi ha picchiatooooooooo!

Guidaci ai luoghi in cui ha preso forma il progetto

Napoli: un bnb vista golfo allestito a studio, faceva un freddo improponibile ma il disco lo abbiamo iniziato lì.

Roma: Villa Pamphili, una mattina di primavera calda, coperta a terra e cassa bluetooth, abbiamo scritto LOVEBARS è stato come tornare adolescenti.

Toscana: ricordo solo un botto di cibo.

Milano: studio mio, sessioni, riunioni, bevute, ristoranti (tanti).

Hard disk. Pesca una foto che ritrae un momento iconico legato a LB

(questa la trovi solo sulla rivista)

Improvvisa l’acronimo di LOVEBARS

Le

Onde

Vanno

Eternamente

Basta

Alzarsi

Ridere

Surfarle

Joint album preferiti

Madvillainy – Madvillain (MF DOOM & MADLIB)

KIDS SEE GHOSTS (Kanye West & Kid Cudi)

Kaytranada vuole remixare una traccia. Quale vorreste?

Alta Marea

Che colpa ne ho

Local Heroes: quelli del tuo quartiere

Un writer di nome Echorn, illustratore leggendario del quale è molto molto difficile reperire materiale on line e soprattutto in pochissimi sanno dov’è e cosa fa al momento.

Moodboard: le reference dietro al concept del disco

N cose che ti fanno pensare immediatamente a Frah e Coez

Estate 2017 / Inverno 2018

Oggetti di studio. Cose immancabili durante le session di registrazione

La mia pennetta vaporizzatore per l’erba. Purtroppo adesso si è rotta.

Prima emoji che descriva il mood del disco

l’abbraccio

Quella volta che Frah e Coez…

Post comparsata al Miami 2023, fecero votare a Calcutta quale secondo lui era il miglior titolo del disco tra quelli proposti.

Vinse Lovebars.

Racconta la copertina come se fosse l’intro di un libro

Pomeriggi senza genitori passati a casa a fumare, ascoltare i dischi, a vaneggiare sul futuro. Tagliarsi i capelli fino a sentire la lama bollente della macchinetta scorrere sulla pelle, scrivere strofe su quanto di sbagliato questo mondo ci aveva insegnato, su quanto certi rapporti siano difficili, su tutte quelle cose che a scuola non avevamo imparato e che un giorno, senza saperlo ci sarebbero arrivate dritte in faccia. Non bastava uno specchio per controllare se stavamo bene, serviva avere qualcuno vicino che ti dicesse la verità. E bisognava fidarsi l’uno dell’altro come fanno due fratelli.

Se Lovebars fosse un film

Scemo è più scemo.

Titoli scartati

Me li tengo da parte perché non si sa mai.

Mi pare su “Aspettative” abbiamo scartato “Per sempre” e “Binario parallelo”

Un ricordo legato al making of del disco

Quella mattina a Villa Pamphili a Roma è stato un momento da ricordare.

A Villa Pamphili quando abbiamo scritto LOVEBARS.

Verso di LB che ti fa scappare la lacrimuccia

E se mi scappa da piangere io che colpa ne ho // Io che colpa ne ho (&) Facciamo bungee jumping // Ti sembra il caso, dai ormai siamo grandi // o forse sono solo io che sbaglio // fuori dalla tua porta i miei bagagli.

What a duo! Album in collaborazione dei sogni

Tyler, The Creator & A$AP Rocky

X : Frah & Coez = Y : Jay-Z & Kanye West

X= “Non si vince da soli ma ci si allea”

Y= Jay is chillin’ (Uh), Ye is chillin'(Uh). What more can I say?

YouTube. Il video musicale che più si avvicina al concetto di amore

Zaino. Cosa portarsi al Lovebars tour

La mia Pennetta vaporizzatore per l’erba (funzionante)