5 brani per conoscere Sunken

Una settimana fa Sunken ha esordito con CORE CORE, il suo primo EP pubblicato da peermusic ITALY.

Nel progetto si fanno largo un desiderio scalmanato di ballare e sentire il battito cardiaco straripare dal petto, e insieme anche la voglia di fermarsi ad ascoltare quello stesso battito mentre ci si asciuga il sudore addosso.

Sunken concepisce queste tracce, infatti, come un viaggio in cui ha racchiuso tutti gli stati d’animo assorbiti nei suoi primi mesi a Milano (città in cui si è trasferito, lasciando Altamura, la sua città natale).

Insieme ai sentimenti ci ha messo anche le influenze musicali, dall’house all’EDM all’ambient, spingendoci ad approfondire proprio in questo senso il suo percorso artistico.

Così, dopo il player, trovi Sunken che ti racconta in 5 brani i suoi ascolti fondamentali.





1. Under your spell – Desire



La canzone che ha segnato il mio amore per le vibes retro e analogiche. Dal primo ascolto non ho mai smesso di amare le voci super reverberate e quei synth caldi e senza tempo.

2. Love Scars – Trippie Redd



Questo singolo è stato una delle mie primissime influenze dal punto di vista vocale. Quel mix di graffiato e melodie forti su scale alte mi è rimasto per sempre impresso e influenza ancora adesso il mio stile di canto.

3. Insane – Flume



Il pezzo (e forse anche l’album) che mi ha fatto definitivamente innamorare della musica elettronica. Sicuramente devo a lui il mio amore per l’utilizzo dei vocal chops nelle mie canzoni.

4. like we were the last two people on earth – Dj Poolboi



Questa traccia l’ho scovata quando le canzoni nuove si scoprivano ancora attraverso i correlati su Youtube. Ho amato subito come Dj Poolboi sia stato in grado di unire la musica dance a melodie e suoni malinconici. Ho sempre continuato a cercare questo binomio anche nelle mie tracce.

5. We might be dead by tomorrow – Soko



Una canzone che già nel titolo racchiude tanto di quello che in qualche modo voglio trasmettere anche con la mia musica. Una base armoniosa alternata ad una voce che definirei “ferita” e che ha un unico grandissimo messaggio: domani potrebbe essere tutto finito, da un momento all’altro, quindi amiamoci oggi stesso.