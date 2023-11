5 brani per conoscere Yoniro e toccare il Paradiso

Oggi esce il nuovo EP di YONIRO, H e a v e n s, anticipato dai singoli Oh boy e Paradise con i quali avevamo avuto modo di pregustare le due anime del progetto: una onirica e rarefatta, l’altra corporea e pulsante. Entrambe si fanno strada verso il paradiso in queste cinque tracce che trasudano sperimentalismo e scenari ultraterreni.

A questo punto facciamoci anche noi strada verso questa dimensione eterea, lasciando che Yoniro ci accompagni attraverso la sua selezione paradisiaca di brani fondamentali.

“Cinque brani tra quelli dei miei artisti preferiti, cinque brani che mi hanno ispirata e fatto desiderare di rimanere nella luce, cinque brani con vibrazioni potenti e positive. Cinque brani per toccare il Paradiso”.

1. Donna Missal – (TO ME) YOUR FACE IS LOVE

Questo brano di Donna, prodotto da Sega Bodega, è secondo me uno dei pezzi più belli degli ultimi anni. È stata una reference fondamentale per sviluppare il mio sound. La lirica è molto profonda ed intrisa di simbologia della Luce.

2. Eartheater – CRUSHING

Eartheater è una delle artiste che più stimo in assoluto. Il suo ultimo album contende il primo posto nel mio cuore per album migliore dell’anno insieme a Raven di Kelela. Profonda fonte di ispirazione e sorella dell’intellectual swag. Riesce, tra ciò che appare e ciò che ci fa ascoltare, a creare il contrasto perfetto per farmi vedere i dettagli della realtà: me la immagino così la Verità che un’artista può regalare.

3. Kelela – WASHED AWAY

Questa è la mia Stairway to Heaven. Ogni volta che perdo la strada per il mio luogo di pace mi basta fare play e questo brano mi trasporta in una dimensione morbida e luminosa.

4. Lana Del Rey – SAY YES TO HEAVEN

Lana Del Rey è la mia rockstar del cuore. Le sue canzoni sono sempre state cronologicamente legate al mio percorso personale e artistico. Sarà una specie di incantesimo. Infatti, mentre lavoravo ad Heavens, lei ha tirato fuori questa track angelica.

5. Vangelis – ASK THE MOUNTAINS

Vangelis è un altro artista che mi sta molto a cuore. Uso questa traccia da quando eravamo in piena pandemia, ogni volta che voglio sentirmi cullata dall’energie universali ;)