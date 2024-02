Hai letto benissimo e puoi sfoggiare uno dei tuoi sorrisi migliori: JORJA SMITH IN ITALIA per la prima volta quest’estate.

La nostra artista del cuore presenterà l’album “falling or flying“, uscito lo scorso settembre, sul palco del Carroponte a Milano il 31 agosto.

Pensavi di andare in vacanza? Forse sei ancora in tempo per rischedulare tutto in funzione di questa notiziona.

I biglietti saranno in vendita dalle 11 di giovedì 22 febbraio su vivoconcerti