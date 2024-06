Gli album che escono a giugno

Una lista più o meno comprensiva degli album che escono a giugno.*

7 GIUGNO

Actress – Statik

Alfie Templeman – Radiosoul

AURORA – What Happened To The Heart?

brividee – hidden segreto

Charli XCX – Brat

Elkka – Prism of Pleasure

Fuera – Sonega

KAYTRANADA – Timeless

L’Impératrice – Pulsar

Laila Al Habash – Long Story Short

Laura Misch – Sample the Earth

Peggy Gou – I Hear You

Shygirl – CLUB SHY RMX EP

Tems – BORN IN THE WILD

14 GIUGNO

Channel Tres – Head Rush

Don Toliver – Hardstone Psycho

Fana Hues – MOTH

Moby – always centered at night

Normani – Dopamine

nusar3000 – 3000

NxWorries – Why Lawd?

Raveena – Where Butterflies Go in the Rain

20 GIUGNO

John Glacier – Duppy Gun

Peso Pluma – Éxodo

21 GIUGNO

Gracie Abrams – The Secret of Us

Jelani Aryeh – The Sweater Club

Kehlani – CRASH

Lava La Rue – STARFACE

Lola Young – This Wasn’t Meant For You Anyway

Sufjan Stevens – Seven Swans (Deluxe Edition)

28 GIUGNO

Frances Forever – Lockjaw

Hiatus Kaiyote – Love Heart Cheat Code

Homeshake – Horsie

Imagine Dragons – LOOM

Lucky Daye – Algorithm

Omar Apollo – God Said No

Washed Out – Notes From a Quiet Life

Wilco – Hot Sun Cool Shroud EP