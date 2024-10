Quali brani suonano nella nuova stanza di HÅN

“fuori dalla stanza” è il nuovo EP di HÅN, il suo primo lavoro in italiano.

Uscito venerdì per Planeta e prodotto dalla stessa artista insieme a okgiorgio e Marco Giudici, l’EP segna un punto di svolta nel percorso dell’artista, in qualche modo riflesso nella scelta di salutare l’inglese per affidare alla lingua madre il racconto del suo vissuto.

Cosa accade fuori dalla stanza di HÅN viene interiorizzato in questi cinque brani e tradotto in un pop intimista e poroso che si affida completamente ai sentimenti. Non esistono pareti che dividono l’ascoltatore dal mondo interiore dell’artista: la produzione lo-fi ci lascia accomodare nei suoi pensieri, connettendoci con naturalezza con le esperienze personali di HÅN.

Abbiamo chiesto all’artista di condividere con i lettori di DLSO la musica che risuona nella nuova stanza.