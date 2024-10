In pochi usano i sample come Cash Cobain

Testo a cura di Paolo Ferre.

È un giorno qualunque, apri Spotify e premi play.

Dopo i soliti brani che ormai conosci a memoria, ne arriva uno nuovo; la melodia ti ricorda qualcosa, sembra quasi una di quelle canzoni RnB che sentivi su MTV quando tornavi da scuola, ma poi partono le batterie e gli hi-hat in terzine e i kick ti iniziano a far muovere la testa. Prima che tu possa controllare chi sia l’autore del brano, una voce ti dice: “and this beat from Cash, not from YouTube”.

Hai scoperto Cash Cobain.

Cashmere Small, vero nome di Cash Cobain, è il rapper e producer del Bronx che sta cambiando l’arte del campionamento nel mondo dell’hip-hop facendosi pioniere di un nuovo genere: la sample drill. Se troppe volte nel mondo del sampling è una gara a trovare il campione più sconosciuto e irriconoscibile da manipolare, Cash prende una rotta completamente diversa e decide di campionare alcune delle canzoni più memorabili degli anni 90 e 2000, simbolo della sua infanzia (e forse anche della nostra), abbinandole a delle batterie di natura drill e jersey club caratterizzate da una scelta dei suoni estremamente specifica.

Si avvicina al mondo del campionamento fin da subito, quando mette mani per la prima volta a un software digitale per fare musica. Nella sua stanza senza finestre, inizia a campionare alcune delle canzoni preferite della madre Priscilla e tutto ciò che sente alla radio o in TV. Il suo primo grande successo arriva nel 2021 e non a caso è proprio un campionamento di Everything di Mary J. Blige, brano amatissimo dalla madre, che diventa My Everything di B-Lovee, grazie al quale otterrà il suo primo disco d’oro come producer.

Sample:

Come producer inizia a diventare ciò che gli inglesi definirebbero un “household name” della scena newyorkese, ma Cash ha fame di affermarsi anche come rapper e rilascia nel corso degli anni diversi progetti personali. Il suo disco del 2022 in collaborazione con l’amico Chow Lee, 2 Slizzy 2 Sexy, è stato di recente eletto da Pitchfork come uno dei migliori album degli anni 20, classificandosi sopra a mostri sacri come Mr. Morale & the Big Steppers di Kendrick Lamar, CALL ME IF YOU GET LOST di Tyler, The Creator e Un Verano Sin Ti di Bad Bunny per citarne alcuni. L’album è una vera e propria miniera d’oro di sample a partire dalla intro della versione deluxe DONT WAIT che, con l’aiuto del producer BVNDO, campiona Higher di Tems, già precedentemente utilizzata nella hit di Future e Drake WAIT FOR U.

Sample:

Scavando affondo nell’album, si arriva ad alcuni degli highlight di tutto il progetto come i brani VACANT e JHOLIDAY. Anche in questo caso, Cash infrange una delle convenzioni più comuni nel mondo del sampling: entrambi i brani condividono infatti lo stesso sample, Suffocate di J. Holiday, abilmente manipolato per dar vita a due canzoni completamente diverse.

Sample:

Il disco presenta anche uno dei campionamenti più audaci degli ultimi anni in HATE U DELILAH, brano che campiona Hey There Delilah dei Plain White T’s, dimostrando ancora una volta che non ci sono regole nel sampling o brani intoccabili.

Sample:

Nel 2023 arriva la consacrazione a livello mondiale. La musica di Cash arriva oltreoceano e attira l’attenzione della scena hip-hop UK, già molto legata alla wave drill newyorkese e all’utilizzo di sample unici. Insieme a PinkPantheress, di certo non nuova all’arte del campionamento, manipola Gold degli Spandau Ballet per dare vita a Nice to meet you, brano presente nell’ultimo disco dell’artista di Bath, Heaven Knows, che vanta anche la collaborazione del rapper londinese Central Cee.

Sample:

Nello stesso anno, Il talento di Cash attrae l’interesse anche di un certo Drake che, affascinato dal suono fresco e innovativo del newyorkese, lo vuole a tutti costi in For All The Dogs, uno degli album più attesi dai fan della superstar canadese. La terza traccia dell’album, Calling For You, è infatti prodotta proprio da Cash Cobain ed è un perfetto manifesto di tutto quello che rappresenta la sample drill. Ciò che colpisce non è solo che il brano campiona una canzone uscita nello stesso anno, Calling 4 You (Freestyle) di Fridayy, sdoganando l’idea che si possano campionare solo brani vecchi, ma anche che Drake abbia utilizzato come ispirazione una reference track cantata da Cash stesso, riprendendo il suo flow e diverse barre.

Reference track:

Se il 2023 è stato un anno pieno di successi per l’artista newyorkese, il 2024 si è rivelato ancora più prolifico. A febbraio rilascia fisherrr uno dei suoi brani di maggior successo, il cui remix vede anche la collaborazione di Ice Spice, e viene introdotto dalla Recording Academy nella 2024 Class Of #GRAMMYsNextGen Ambassadors & Advisors. Firma altre collaborazioni con artisti del calibro di J. Cole, Lil Yachty e Teezo Touchdown e regala il suo brano Uh Oh a Don Toliver poi diventato ATTITUDE, uno dei lead single che ha anticipato l’attesissimo album HARDSTONE PSYCHO dell’artista di Houston.

Il brano campiona l’iconica Beautiful di Snoop Dogg, Pharrell Williams e Charlie Wilson (che partecipa come featuring anche nella versione di Cash), trasformandola in un brano dark e drill che combacia perfettamente con l’aesthetic punk-rock dell’album di Don Toliver.

Sample:

Il successo di ATTITUDE apre la strada all’uscita dell’ultimo album di Cash, PLAY CASH COBAIN, rilasciato a fine agosto. Oltre al fedele Chow Lee, l’album vanta anche la partecipazione di Quavo e Don Toliver, mentre la cover art del progetto è stata curata personalmente da Drake. Questo è indubbiamente l’album più maturo e completo dell’artista newyorkese, che sperimenta nuove sonorità senza mai abbandonare la sua distintiva scelta dei sample. Trai campionamenti più notevoli spiccano sicuramente problem, una posse track in cui son presenti 14 featuring che campiona Not My Problem di Laila! e dunk, brano dalle sonorità inedite per Cash, che campiona Donk di Soulja Boy.

La traccia più interessante però è senz’altro act like.

Il brano non solo campiona il successo del 2002 How You Gonna Act Like That di Tyrese Gibson, ma presenta un

bellissimo omaggio a Pop Smoke attraverso un’interpolazione del ritornello di For The Night rappresentando quasi un passaggio del testimone tra due degli artisti più influenti della scena hip-hop di New York degli ultimi anni.

Sample: