Tyler, The Creator arriva in Italia

Sì, lo sappiamo: è praticamente una settimana che non parliamo d’altro che di Tyler, The Creator.

Ma come facciamo a non darvi anche questa news?

Il 30 aprile 2025 Tyler verrà in Italia e più precisamente al Forum di Assago per presentare il suo nuovo album CHROMAKOPIA in uscita lunedì. In apertura Lil Yachty e Paris Texas!

Il disco, che farà seguito a Call Me If You Get Lost, è stato anticipato dai singoli ST CHROMA e NOID, entrambi accompagnati da video pregni di simbolismo che accendono la curiosità attorno alla nuova era di Tyler, The Creator e rendono l’attesa di questo progetto ancora più emozionante.

Noi non vediamo l’ora che arrivi il 28 ottobre per ascoltare finalmente quest’album per intero e il 30 aprile per cantarlo insieme sotto al palco.

Biglietti disponibili dalle ore 10 del 31 ottobre su ticketone.