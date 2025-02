La collezione di dischi di oklou

Dopo il mixtape Galore del 2020, la producer francese Oklou ha pubblicato il suo album d’esordio choke enough nel quale coesistono più direzioni, da quella ultramoderna dell’hyperpop a quella che porta alle influenze classiche.

Come racconta l’artista è proprio questo il senso del progetto, non dover scegliere per forza una sola strada da perseguire ma concedersi di intraprendere più strade.

“choke enough is a very intense album for me. It’s filled with directions, tentatives and irregularities, reflecting my last years on this planet as my heart and conscience has really decentered from myself… Each song calls for a different path, trying to guess which one to follow. Probably as some sort of quest for sense and purpose, in these times where the obsession with self development and self achievement is something I relate with less and less“.

In quest’ottica è più chiaro il pattern frammentato del disco: ogni brano una vertigine creativa che non segue alcuna regola se non quella di esprimersi liberamente. All’ascoltatore non resta che inoltrarsi nel labirinto senza alcun filo che lo riconduca all’uscita.

Unico riferimento: la musica. E qui c’è quella che ha guidato Oklou nel suo percorso artistico.