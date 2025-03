5 dischi per ballare (e per piangere) secondo fenoaltea

Le emozioni ballano sgomitando tutte insieme dentro l’EP di fenoaltea che si intitola proprio “Ti fa ballari e ti fa chianciri” perché alterna momenti di euforia da dancefloor a sospensioni malinconiche.

Questa alternanza di luci e ombre, oltre ad essere specchio di ciò che succede nello spazio più intimo del giovane producer è anche il racconto di una città come Palermo in cui scorre la frenesia, un ritmo vitale che però si scontra con un’energia più oscura.

Abbiamo chiesto a fenoaltea di raccontarci attraverso 5 dischi questa dicotomia tra l’euforia e il dolore, la danza e il pianto.

Ciaoo

vi consiglio 5 dischi per ballare e piangere che in realtà direttamente e non mi hanno ispirato :

1 Loukeman – Sd-2

C’è chi preferisce il primo e chi preferisce il secondo, a me piacciono entrambi ma questo sicuramente ha il mix giusto di tutto, album tendenzialmente indie dance / indie elettronica ma anche un po’ di folk, da quando è uscito l’ho divorato

2 Porter Robinson – Nurture

Lui è il mio artista preferito e il suo album precedente “Worlds” è quasi il motivo principale per cui ho iniziato a fare musica. Questo album è senza ombra di dubbio (per me) il suo lavoro migliore e un grande punto di riferimento per la mia musica

3 Mura Masa – Mura Masa

Anche questo enorme reference della vita, avendo 23 anni la mia fonte principale di informazione musicale e digging è stata internet e in particolare Soundcloud.

Mura Masa è uno di quegli artisti che mi è più rimasto impresso e che ho sempre stimato.

Era la prima volta che vedevo un produttore riuscire a lavorare bene sia come “direttore artistico” con altra gente che come produttore da solo.

Questo fa meno piangere ma ho ballato un sacco

4 Elisa – Soundtrack’96-06 (Deluxe Version)

Quindi per bilanciare ecco un album che NON fa ballare ma tutt’altro :

Questo album e non Ivy perché contiene “Una poesia anche per te” e “Eppure sentire” CON LA INTRO CON IL PIANO quella che conosciamo tutti incredibile che ogni volta che parte scoppio in lacrime, due delle canzoni italiane più belle per me (in maniera anche estremamente soggettiva)

5 Instupendo – Boys by Girls

Scoperto ormai quasi 10 anni fa anche lui da quel calderone di roba chiamata Soundcloud, mezzo indie dance, dream-pop, elettronica e ambient

insomma mezzo tutto

è stato un piacere <333