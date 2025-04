5 brani per conoscere i Grill Boys

Mentre marzo finiva iniziava per noi un nuovo, pazzo amore: quello per i Grill Boys.

Il trio milanese composto da Cony Valentino, Fredperry Ruben e Giovane Giovanni si era già fato notare con un paio di singoli pubblicati nei primi mesi del 2025 e con un’estetica colorata e irresistibile ad accompagnarli.

Dietro l’immaginario giocoso e ironico di “Riconoscimi” e “Lolita”, iniziavamo a cogliere il sentimento di disillusione sotteso all’intero progetto, uscito il 28 marzo per peermusic ITALY.

Il disco, che è il terzo capitolo della trilogia dei Grill Boys, si intitola infatti “La Crisi dell’Uomo” e affronta a suon di rock, punk e funk i momenti di una crisi generazionale e personale. Se ci siamo innamorati di questo trio molto probabilmente è proprio perché riesce a raccontare dei sentimenti così complicati con un fare leggero.

Vogliosi di addentrarci nel loro mondo, abbiamo chiesto loro di raccontarsi in 5 brani fondamentali

Totti e De Rossi – Dark Polo Gang

“Totti e De Rossi” è la prima canzone che abbiamo scoperto della Dark Polo Gang.

Sono stati il primo gruppo ad averci ispirato fortemente, soprattutto come originalità.

È divertente riascoltare i nostri vecchi pezzi ora, c’è molta influenza DPG, anche se ovviamente i testi sono più nostri. Mi viene in mente una barra di Cony con il flow alla Side che dice “4 giorni che mangio Picard”.

La DPG ha ispirato la nostra trilogia di album: Rodolfo, Blob e La Crisi dell’Uomo.

Pop Porno – Il Genio

Eravamo in macchina, Nico ha fatto partire Pop Porno e ci siamo subito resi conto di quanto fosse interessante il suono di quella canzone. Così abbiamo ascoltato tutto il loro primo album: farfisa, sintetizzatori e drum machine sono tre elementi che per noi sono diventati il punto di partenza per ogni brano.

Quelle de Il Genio sono le sonorità più vicine e che hanno ispirato maggiormente il nostro suono “Grill Boys (per esempio in Nuove Tipe, il nostro album del 2021).

Love Will Tear Us Apart – Joy Division

Ascoltavo i Joy Division da piccolo e, da quando abbiamo cominciato a fare musica, ho capito che il suono post punk poteva essere parte del progetto Grill.

Se già in Nuove Tipe i Joy Division prendono un posto nelle fonti d’ispirazione, in Blob forse l’ispirazione è l’approccio più personale e d’indagine sull’io che viene fatto nei testi.

Tranquilla! – Fabrizio Vidale

Guardavo Oceania con la mia ragazza e il giorno dopo mi son ritrovato a canticchiare la colonna sonora tutto il tempo. Appena mi son trovato con Gio in studio gli ho chiesto di riprendere il giro di accordi e di seguire anche un po’ le sonorità. Abbiamo subito registrato il brano, che si chiama ovviamente Tranquilla. Da lì è nato Rodolfo.

If you hear me crying – Cindy Lee

Diamond Jubilee di Cindy Lee è l’album che ho ascoltato di più in tutta la mia vita.

Sebbene l’abbia scoperto dopo aver completato La Crisi dell’Uomo mi sono comunque ispirato all’idea di un album lungo e senza tante preoccupazioni che vadano al di là della musica in sé. Bellissima canzone e album unico.