5 documentari sull’evoluzione di Pharrell Williams

Che Pharrell Williams sia uno dei geni musicali del nostro tempo lo abbiamo detto tante e mai troppe volte. Ma qual è il percorso che ha portato Pharrell Lanscilo (questo il suo nome di battesimo completo) a diventare l’icona pop che è oggi?

Si può dire che la percezione di Pharrell come autore e compositore di brani famosissimi sia arrivata non troppo tempo fa, quando Genius ha sviscerato in un video l’ormai celebre “four count start” che in molti dei brani da lui firmati fungeva da producer tag.

Lì ci siamo accorti che quel ragazzetto con l’occhio allungato che spuntava come un fungo su tanti videoclip dei nostri artisti preferiti, da Justin Timberlake a Snoop Dogg, passando per Madonna, Gwen Stefani e tantə altrə, non era una semplice comparsa: era lì per cambiare la storia.

Per capire quale sia il manuale per arrivare a produrre i brani più di successo di un’intera generazione musicale, abbiamo provato a mettere insieme un pacchetto di documentari disponibili su YouTube per conoscere a fondo ognuna delle fasi della carriera del produttore più prolifico di Virginia Beach.