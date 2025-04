5 brani per conoscere GIMA

La nuova wave dell’elettronica che sta pulsando in Italia passa anche da GIMA, producer campano giovanissimo che ha da poco pubblicato per Carosello Records il suo nuovo EP dal titolo “JOMO”.

Joy Of Missing Out è l’acronimo manifesto che si cela dietro il nome del progetto e che indica un sentimento totalmente contrapposto alla FOMO (Fear Of Missing Out): piuttosto che farsi prendere dalla frenesia quotidiana di fare questo e quello, lasciarsi inghiottire dal tempo e dalle cose, GIMA riscopre la gioia dell’assenza e del rifugiarsi in un solo posto, quello dove il tempo ha modo di dilatarsi e scorrere lento.

Ad andare veloci in questo EP sono solo i bpm, in netto contrasto con la necessità di rallentare ed esplorarsi meglio.

Ci siamo fatti raccontare da GIMA i 5 brani che definiscono il suo percorso artistico:

Skyscrapers – OK Go



Lo ascoltavo in loop dall’iPod delle mie sorelle: lo prendevo di nascosto per uscire in bici con la musica nelle orecchie, perché non ne avevo uno mio. Il ritornello di questo brano è sempre stato una vera esplosione nello stomaco, ogni volta.

Bad Kingdom – Moderat

Lo so che può sembrare una scelta scontata, ma con loro ho capito che era possibile fare un’elettronica in cui la voce avesse davvero un ruolo centrale. Questo pezzo l’ho ascoltato per anni, senza mai stancarmi. Ancora oggi ritorna ciclicamente nelle mie cuffie.

715 – CREEKS – Bon Iver

Potrei citare tutta la discografia dei Bon Iver, ma questo brano è quello che più rappresenta la mia visione della modulazione vocale. Ricordo perfettamente il giorno in cui l’ho sentito dal vivo: 3.500 persone in religioso silenzio, un’esperienza indescrivibile. Per due anni, ogni sera prima di dormire, ho ascoltato il loro live per NPR su YouTube. Lo consiglio a tutti: è qualcosa di magico.

Life is Not the Same – James Blake

È uscito in uno dei momenti più difficili della mia vita. Ogni nota, ogni parola di quell’album mi rispecchiava completamente. L’ho ascoltato fino allo sfinimento e mi ha accompagnato in un processo profondo di chiusura e rinascita.

Finirà – I Cani

Faccio fatica a trovare le parole giuste per descrivere questo brano e più in generale I Cani. Sono tra quelle cose rare, fuori dal tempo, che brillano di luce propria. Credo sia un genio del nuovo millennio, in grado di dire cose enormi senza mai forzare la mano.