5 brani per conoscere Lauryyn

Il 23 maggio uscirà il nuovo album di Lauryyn “Aritmia” e venerdì l’artista ce ne ha dato un ultimo assaggio con il singolo “Doppio Fine”, un brano morbido e languido che descrive perfettamente le sue sonorità RnB e neo-soul.

Mentre aspettiamo l’album, entriamo meglio nel suo mondo, conoscendo le sue influenze musicali in 5 brani

Fingerprints – Hiatus Kaiyote

Questo brano mi accompagna da anni, mi rappresenta molto nel suo significato, nelle immagini che propone e musicalmente mi ha dato tanto (come tutta la loro discografia).

Solo poco tempo fa ho scoperto che Nai Palm ha scritto questo pezzo a 15 anni e questa cosa mi ha sconvolta.

Perché il testo di questo brano è di un’intelligenza emotiva incredibile.

Del resto gli Hiatus sono quattro geni quindi che mi aspettavo.

Plastic 100° – Sampha

Qui entriamo nel mondo Sampha invece che è arrivato precisamente quattro anni fa prima di scrivere il mio primo EP. Non sono un amante del cercare ‘reference’, ma non posso dire che la sua musica non abbia cambiato qualcosa di me.

Questo pezzo parla della pressione sociale e di ridefinire se stessi nel cambiamento.

Lo avrò ascoltato credo 400 volte, non esagero.

Contro la ragione – Verdena

I Verdena sono stati fra le realtà italiane che mi hanno stimolata a scrivere in italiano, o meglio, a insegnarmi che non ci sono regole per esprimersi, a costo di non essere compresi.

Questo pezzo lo ascolto solitamente in viaggio, tipo in treno. Se fuori c’è il sole ancora meglio.

Mi fa stare bene, mi fa sentire apposto, ha il potere di distruggere ogni domanda esistenziale.

Infondo anch’io svanirooooò

Call My Name – Prince

Vibe. Mi sciolgo. Una delle canzoni più sexy e romantiche mai scritte.

Ero indecisa fra questa e Cruisin’ di D’Angelo ma questa ha un valore aggiunto perché la suonavo con la mia prima band.

Ogni tanto mi ricapita sotto tiro e mi ricordo che è effettivamente una delle mie canzoni preferite.

Loveeeeeee Song – Rihanna

Mai rinnegare le proprie origini.

La mia adolescenza è stata Rihanna.