Fred again.. annuncia nuovi biglietti per il live di Napoli

Fred Again.. ha comunicato la disponibilità di nuovi biglietti per il concerto previsto a Napoli nel corso del prossimo mese.
L’incremento della capienza di Piazza del Plebiscito trasforma l’appuntamento partenopeo nel live di maggiori dimensioni programmato dall’artista britannico per il 2025. Le cinque date italiane costituiscono inoltre l’unica tappa europea dell’anno per il producer.
Il tour di debutto in Italia tocca location di particolare fascino: dal Castello di Villafranca a Verona fino agli Scavi di Egnazia a Fasano, passando per la storica Piazza del Plebiscito. Ad affiancare l’artista sul palco ci sarà il duo salernitano PARISI, collaboratori storici del progetto.
Qui l’elenco delle date:
04/09/25 – Milano, ExMacello – SOLD OUT
05/09/25 – Verona, Castello di Villafranca – SOLD OUT
07/09/25 – Napoli, Piazza del Plebiscito
08/09/25 – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – SOLD OUT
12/09/25 – Fasano, Scavi di Egnazia