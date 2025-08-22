La collezione di dischi dei Wolf Alice

Oggi esce “The Clearing”, l’atteso nuovo album dei Wolf Alice anticipato negli ultimi mesi dai singoli “Bloom Baby Bloom”, “The Sofa” e “White Horses”.

Il nuovo progetto della band glam rock londinese è stato registrato a Los Angeles con il vincitore di GRAMMY e produttore Greg Kurstin ed è un lavoro che ammicca agli anni ’70, pur restando saldamente ancorato alla contemporaneità.

Curiosi di affacciarci sugli ascolti che hanno ispirato l’album, abbiamo intervistato i Wolf Alice per farci svelare i loro dischi fondamentali.

I Wolf Alice saranno a Milano all’Alcatraz per un’unica data speciale il 13 novembre. Biglietti.