Siamo tornati insieme alle nuove uscite della settimana

Rieccoci qui a consigliarti le migliori uscite da ascoltare questa settimana.

Tra gli album ci sono il nuovo di Blood Orange e il secondo capitolo di “Cane Randagio” di Neffa, un EP di Fred again.. e Skepta e il nuovo disco del producer francese Myd che include anche una collaborazione con Calcutta.

Ma soprattutto, è tornato anche Andrea Laszlo De Simone con la traccia perfetta per concludere il mese di agosto soffondendo tutta la malinconia della fine dell’estate.

Brani in playlist e album nelle prossime pagine