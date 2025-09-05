Non dormire sulle nuove uscite

Svegliati che è venerdì e c’è un bel po’ di roba nuova da ascoltare!

I Big Thief sono tornati con il nuovo album “Double Infinity”, è uscito il nuovo progetto in 12 tracce di Elmiene che è un tributo alle leggende dell’RnB, e poi c’è il secondo capitolo di Swag di Justin Bieber, annunciato ieri.

Tra i singoli, Tame Impala con “Loser” che annuncia finalmente il nuovo disco “Deadbeat” in uscita il 17 ottobre, ma anche un bellissimo brano di Venna in collaborazione con Jorja Smith e gli altri che trovi al solito in questa playlist: