adidas Originals sulla scena con Red Bull 64 bars Live: la notte del rap a Corviale

Questo sabato adidas Originals è stata protagonista assieme a Red Bull della notte culto del rap: Red Bull 64 Bars Live a Corviale.

10mila persone riunite in un’arena a cielo aperto per uno show durato quasi 3 ore in cui sul palco si sono alternati frammenti di storia del rap italiano dal passato al presente.

Sullo stesso palco collettivi iconici: la Truceklan, la Love Gang, la Dark Polo e Colle der Fomento, hanno portato la grande storia del rap italiano nel cuore della periferia romana.

Lo show, acceso da Sick Luke, si è scaldato in 3 atti con Fabri Fibra, Ele A, Tony Boy, Lacrim, Lazza, Franco 126 e Ketama, Danno e

Noyz Narcos.

Una maratona musicale che anche in quest’edizione romana è stata palcoscenico di condivisione e fermento culturale.

Altro tassello di un racconto che adidas Originals e Red Bull stanno scrivendo insieme, connettendo musica e moda, città e periferie, icone e nuove promesse del rap.