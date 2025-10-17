C2C Festival sta per iniziare

Mancano solo due settimane all’inizio della ventitreesima edizione di C2C Festival, la prima senza il suo fondatore e direttore Sergio Ricciardone.
“Per Aspera Ad Astra” (Attraverso le asperità sino alle stelle) è infatti il tema che illuminerà l’edizione di quest’anno proprio per rendere omaggio alla visione di Sergio e a tutto ciò che il suo sguardo sensibile ha significato per il C2C Festival.
Dal 30 ottobre al 2 novembre l’appuntamento è alle OGR di Torino per le giornate del giovedì e della domenica e al Lingotto per il venerdì e il sabato dove sono attesi oltre 41.000 partecipanti da tutto il mondo.
Il festival torinese si prepara ad accogliere 21 show in esclusiva italiana tra cui A. G. Cook, Blood Orange, Daniel Blumberg, Djrum, Ecco2k e Floating Points e 7 debutti nazionali come il live congiunto di IOSONOUNCANE e Daniela Pes, oltre agli attesi show di Saya Gray e Nourished By Time.
Qui sotto il programma day by day:
Giovedì 30 ottobre
C2C HQ / COMBO TORINO
12:00 – 20:00 / 12:00 PM – 8:00 PM
curated by Federico Zonno
[within the framework of European project TMLAB]
AMAZON [IT/BR]
Not Mass [IT]
Strada [IT]
“Soundscape As Resistence” listening session
C2C FESTIVAL GRAND OPENING
PRESENTED BY ALFA ROMEO OGR TORINO
DALLE 20:30 / FROM 8:30 PM
Daniel Blumberg [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA
Jenny Hval [NO] Kelman Duran [DO/US] Paolo Dellapiana [IT]
YHWH Nailgun [US] — DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA
Venerdì 31 ottobre
C2C HQ / COMBO TORINO
12:00 – 18:00 / 12:00 PM – 6:00 PM
Atoloi [IT] Marta Oliva [IT] Paolo Tocci [IT]
C2C TALKS TEATRO REGIO
12:00 – 19:00 / 12:00 PM – 7:00 PM
Workshop for artists with Francesca Ivaldi
[Within the framework of European project TMLAB]
Workshop for curators with Pau Cristòful
[Within the framework of European project TMLAB]
Una lunghissima ombra A conversation with Andrea Laszlo De Simone
Hosted by: Carlo Antonelli
A Conversation with Titanic (Mabe Fratti and I. La Catolica) Hosted by: Jazz Monroe
Citizenship beyond the State Sonic Roundtable with
Pablo Berástegui Lozano, Luca Bosonetto, Sonia Garcia,
Giulia Gozzellino, Makis Quetempo Hosted by: Emiliano Audisio
[Within the framework of European project TMLAB]
Soundscapes curated by RBL (Radio Banda Larga)
Anasbri [IT/FR] Francesco Skip [IT] Xaxer [EC/IT]
[Within the framework of European project TMLAB]
C2C FESTIVAL FRIDAY LINGOTTO FIERE
DALLE 17:30 / FROM 5:30 PM
MAIN STAGE LINGOTTO FIERE
Ali Sethi & Nicolas Jaar [PK/US + CL/US]
— DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA
Blood Orange [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA
DJ Python [EC/US]
IOSONOUNCANE & Daniela Pes [IT]
— DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA
Saya Gray [CA/JP] — DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA
Titanic (I. LA CATOLICA & MABE FRATTI) [VE + GT]
STONE ISLAND STAGE
Barker [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA Djrum [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA
Isabella Lovestory [HN/CA] — DEBUTTO ITALIANO
Mechatok [DE]
Skee Mask [DE] — ESCLUSIVA ITALIANA
Tresca Y Tigre & Lechuga Zafiro
[IT/CO + UY] — DEBUTTO ITALIANO
[Within the framework of European project TMLAB]
PLENITUDE ROOM EX SALA ROSSA
“CUOR LEGGERO”
CURATED BY CODALUNGA
Sabato 1 novembre
DYSON X C2C HQ COMBO TORINO
12:00 – 18:00 / 12:00 PM – 6:00 PM
Lechuga Zafiro [UY] Palm Wine [IT] Stefania Vos [IT]
C2C FESTIVAL SATURDAY LINGOTTO FIERE
DALLE 17:30 / FROM 5:30 PM
MAIN STAGE
A. G. Cook [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA
Annahstasia [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA
Ecco2k [SE] — ESCLUSIVA ITALIANA
Floating Points dj [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA Four Tet [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA Model/Actriz [US] — ESCLUSIVA ITALIANA
Nourished By Time [US] — DEBUTTO & ESCLUSIVA ITALIANA
STONE ISLAND STAGE
Blawan live [UK] — ESCLUSIVA ITALIANA
Los Thuthanaka [BO/US] John Maus [US] Florence Sinclair [UK]
Malibu [FR] — ESCLUSIVA ITALIANA
XIII & Sabla [IT]
PLENITUDE ROOM EX SALA ROSSA
“CUOR LEGGERO”
CURATED BY CODALUNGA
Domenica 2 novembre
C2C HQ / COMBO TORINO
12:00 – 18:00 / 12:00 PM – 6:00 PM
Camilla Colibazzi [IT]
Denaila [IT]
Giovanni Lucentini [IT]
C2C FESTIVAL FINISSAGE X OGR TORINO
DALLE 20:30 / FROM 8:30 PM
billy woods [US] — ESCLUSIVA ITALIANA Maria Somerville [IE] — ESCLUSIVA ITALIANA Sister Effect [IT]
Smerz [NO] — ESCLUSIVA ITALIANA