Quello del Wu-Tang Clan è il live che non puoi perderti

Il Wu-Tang Clan ha annunciato le date internazionali del tour Wu-Tang Forever: The Final Chamber che farà tappa anche in l’Italia e più precisamente all’Unipol Arena di Bologna l’8 marzo 2026.

Lo show è un’occasione unica per vedere uno dei gruppi che hanno fatto la storia dell’hip hop e ascoltare, oltre alle loro hit, anche pezzi rari e tracce mai suonate dal vivo.

Un evento per celebrare l’enorme portata del Wu-Tang Clan che ha naturalmente avuto un impatto anche sul rap del nostro paese, come testimoniano questi racconti che abbiamo raccolto proprio in occasione dell’annuncio del tour: Marracash, Noyz Narcos, Coez e Fabri Fibra hanno condiviso con noi alcuni ricordi legati al collettivo.

