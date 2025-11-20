I primi nomi di Sónar 2026

Sónar 2026 torna a Barcellona per la sua 33esima edizione dal 18 al 20 giugno con un cartellone che si rivela un mosaico dei nomi più interessanti della scena elettronica contemporanea, tra figure culto e nuove voci.

Oggi il festival ha infatti annunciato i primi 31 nomi in line-up: Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens,, Modeselektor, Cabaret Voltaire, Nia Archives, Julianna Barwick & Mary Lattimore, WhoMadeWho, Ascendant Vierge and 30drop, e i DJ sets di Chris Stussy, Sammy Virji, DJ Gigola, Kettama, Joy Orbison, Boys Noize, Ogazón, ISA, Clementaum b2b LAZA, Alba Franch.

Per la prima volta l’evento si svolgerà in un’unica venue, situata a Fira Barcelona, dal pomeriggio alla notte con un’esperienza che va oltre la musica e abbraccerà anche l’arte digitale con installazioni immersive.

