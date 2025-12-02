Le cover che vorremmo ascoltare a X Factor 2025

Manca ormai pochissimo alla finale di X Factor 2025 che anche quest’anno si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli dove l’appuntamento è previsto per il 4 dicembre.

Nell’attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di quest’edizione abbiamo fatto un gioco: ci siamo messi per un attimo nei panni dei giudici, assegnando i nostri brani del cuore agli artisti in gara.

Quali sono le cover che vorremmo ascoltare sul palco di X Factor? E chi vorremmo che le interpretasse?

Lo scopri nelle prossime pagine.