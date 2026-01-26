HÅN e Generic Animal raccontano la loro collab

Tra le collab più belle di quest’anno appena iniziato c’è quella di HÅN con Generic Animal, uniti nel brano “un animale non sa piangere“, dal nuovo EP di HÅN “II-Inverno”. Due artisti con una scrittura complementare che dialogano non solo musicalmente ma condividono anche un comune pattern emotivo: entrambi fragili, gonfi alla gola di emozioni che fanno fatica ad uscire.

Il titolo di questo brano che li vede insieme è eloquente in questo senso, manifestando la difficoltà di esprimere le emozioni e una conseguente tensione lirica che permea tutto il brano.

Li abbiamo raggiunti per farci raccontare com’è nata questa collaborazione timida, vulnerabile ma fortissima:

Generic Animal:

“Io e Giulia volevamo scrivere un pezzo chitarra e voce. Tipo “Love yourself” di Justin Bieber, a modo nostro, in questa lingua timida, che ci accomuna”.



HÅN:

“Ho invitato Luca durante la residenza alla Casa degli Artisti lo scorso maggio. Ha scritto una parte di chitarra che mi è sembrata subito molto bella; il testo e la melodia ne sono usciti di conseguenza e penso che il risultato rispecchi entrambi, forse perché abbiamo tanti ascolti in comune. Anche dal punto di vista testuale è stata una delle canzoni più semplici che io abbia mai scritto. Ero lì per una settimana, una cosa di cui ero molto felice, eppure non riuscivo a fare delle task semplicissime come cucinarmi il pranzo, lavare i vestiti; insomma le azioni quotidiane che ti permettono di vivere mi sembravano impossibili. Quindi ho voluto un po’ parlare di questo e di quanto sia difficile uscirne davvero (se mi tagli la coda sai che cresce sempre nuovamente); di come l’immobilità emotiva (un animale non sa piangere) si sposti anche sul pratico (ho pulito la stanza, ho lavato i capelli, voglio tornare a casa e sdraiarmi sul letto di sempre ma sempre più tardi) e di come questo mi facesse sentire una versione inferiore di me stessa.”