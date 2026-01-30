I primi nomi di C2C Festival 2026

Dopo aver svelato l’edizione newyorkese che si terrà l’8 maggio, C2C Festival è pronto a condividere anche il cartellone 2026, annunciando i primi nomi dell’appuntamento torinese giunto al suo 25esimo anniversario.
Un’edizione importante come questa non poteva che accogliere artisti di un certo calibro come ci dice la stessa line-up (“la più imponente della sua storia”, si legge nel comunicato) nella quale troviamo Arca, BADBADNOTGOOD, Kelela, Chuquimamani-Condori, Joanne Robertson, Chanel Beads, Oklou, Robyn, KMRU, underscores, Crystallmess e Theo Parrish, Yung Lean & Bladee.
La storica venue di Lingotto ospiterà gli eventi del venerdì e del sabato, mentre le OGR Torino accoglieranno gli appuntamenti del giovedì e della domenica.
I biglietti saranno in vendita da mercoledì 4 febbraio alle 12 su DICE. Ci vediamo dal 29 ottobre all’1 novembre a Torino!