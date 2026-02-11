La collezione di dischi dei Santamarea

Quando pensiamo ai Santamarea ci viene in mente questa citazione di Lucio Dalla:

“il pensiero come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare”

Sarà per il mare che è radice del loro nome, ma anche per la libertà che trasuda dai loro testi e dalla loro musica.

“Anime Storte” è il titolo del loro album d’esordio ed è una sintesi perfetta di questo concetto: anziché recintarsi in zone di comfort, i Santamarea fluiscono irregolarmente in più direzioni, esplorando nei sentimenti tanto quanto nella ricerca del loro carattere musicale.

Ci affascinano perché sappiamo che continueremo a non definirli mai e a pensarli liberi come il mare.

Anche le loro influenze rispecchiano inevitabilmente traiettorie “storte” e le scopriamo nelle prossime pagine.