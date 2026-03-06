Stone Island sul palco con Dave per il nuovo tour

Per la prima volta nella sua storia, Stone Island collabora con un artista nell’ideazione di un guardaroba da palcoscenico custom-made, realizzando una serie di capi in occasione del tour del rapper britannico Dave, che nel 2025 ha rilasciato uno degli album più interessanti dell’anno, The Boy Who Played The Harp, e che ritroveremo anche al fianco di James Blake nel disco Trying Times in uscita il prossimo venerdì.

Così, Dave e Stone Island si sono ritrovati fianco a fianco a creare un sistema di capi modulare che si adattasse alla performance live. In particolare il guardaroba custom per l’imminente tour di Dave sarà articolato in due tute (una in in metal mesh e l’altra over-dyed), una giacca corta con cappuccio, un gilet e pantaloni in tela di nylon abbinati.

La collaborazione è accompagnata dal lancio di un breve documentario girato dal fotografo Bolade Banjo che offre uno sguardo ravvicinato al tour del rapper.

La capsule è disponibile per l’acquisto online, in store e presso Dover Street Market a Londra, dove è possibile anche visitare un’istallazione con pezzi d’archivio di Dave.