Puntine #209 – Canzoni da ricordare questa settimana

In un disco la puntina si posiziona esattamente su quello che vogliamo sentire, in un ufficio tiene appeso quel foglietto con su scritte le cose che non dobbiamo proprio dimenticare.

PUNTINE è il nostro modo di fermare la musica bella appena uscita e farla rimanere viva nonostante il tempo voli via velocissimo.

Questa settimana: Bat For Lashes, Dagmar Zuniga, Carla dal Forno, Livrea, Arima Ederra.

Bat For Lashes – Carried my girl

Ci sono degli album che sono svolte importanti nella storia della musica e altri che sono svolte importanti nella storia del mondo. Lo scorso venerdì è uscito “HELP(2)”, nuovo progetto benefico dell’associazione umanitaria War Child Records che – come l’originale del 1995 – riunisce alcune voci della scena musicale internazionale per raccogliere fondi, sostenere e proteggere i bambini colpiti dai conflitti armati in tutto il mondo. Registrato in una sola settimana nei leggendari Abbey Road Studios lo scorso novembre, “HELP(2)” è stato guidato dal produttore James Ford, mantenendo vivo lo spirito spontaneo e collaborativo del progetto originale degli anni ’90.

Sul canale YouTube si vede tutto.