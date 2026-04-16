C2C Festival lancia l’open call di C2C Curators

Un nuovo progetto dedicato a Sergio Ricciardone è stato annunciato da C2C Festival ed è un progetto molto ambizioso intitolato “C2C Curators“.

Si tratta di un programma gratuito di professionalizzazione e formazione rivolto alle nuove generazioni di curatrici e curatori culturali in ambito musicale, nazionali e internazionali (purché residenti in Italia): integrando workshop di approfondimento e possibilità di prendere parte ai dietro le quinte del festival (oltre che all’evento stesso), il percorso ha l’obiettivo di supportare le future generazioni di curatori e curatrici musicali. L’iniziativa porrà particolare attenzione ai candidati più giovani e a quelli provenienti da contesti sottorappresentati.

Una delle figure selezionate avrà la possibilità di curare uno showcase da presentare a C2C Festival 2026.

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