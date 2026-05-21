Urbaphonia: leggere lo spazio urbano attraverso il suono

Dopo la preview di aprile da Combo Torino, il progetto Urbaphonia è pronto a entrare nel vivo il 23 e il 24 maggio sulla Pista 500 della Pinacoteca Agnelli.

L’evento curato da Recall che unisce musica e sound art vuole esplorare lo spazio urbano attraverso la materia musicale: la città non è solo un semplice contesto ma diventa protagonista attiva dell’esperienza proposta da Urbaphonia dove architetture sonore si intrecciano con live performance e dj set.

Nei due giorni dedicati all’evento la Pista 500 di Torino accoglierà due stage e il portale sonoro sviluppato dal collettivo Neuf Voix dove si alterneranno elettronica, dub, alternative pop, ambient.

Tra i nomi in line-up ci saranno il compositore e sassofonista britannico Ben Vince, la producer Cooly G, nome di culto della scena Hyperdub e il progetto dei Canzonieri che combinano acustica ed elettronica insieme a un personalissimo immaginario visivo.

Scopri il programma completo e registrati gratuitamente su DICE per partecipare.