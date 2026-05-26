La collezione di dischi di Tresca Y Tigre

Era già scattato il colpo di fulmine ma vederli al MI AMI quest’anno è stato il colpo di grazia definitivo: siamo innamorati dell’energia e della freschezza di questo trio composto dalla cantante e rapper italo‐colombiana Sicala e il duo di produzione e sound design Trampa.

Tresca Y Tigre hanno da poco pubblicato un nuovo EP intitolato “Casi Caustica, Casi Nada” che fa convogliare nel solco dell’Hip Hop esplorazioni su strade differenti come quella del reggaeton, della cumbia e del dembow.

Curiosi di capire cosa c’è dietro questo melting-pot di influenze, abbiamo raggiunto il trio per sbirciare nella loro collezione di dischi.