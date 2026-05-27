22 nuovi artisti si aggiungono alla line up di C2C Festival 2026

C2C Festival annuncia 22 nuovi artisti che si aggiungono al programma principale di Torino che avrà luogo da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre 2026.

Dopo aver rivelato il cartellone per il 25esimo anniversario, con show esclusivi tra cui Yung Lean & Bladee, Robyn, Kelela, Oklou e underscores, C2C Festival amplia la lineup con ulteriori 19 show: The Avalanches, Shygirl, Smerz, HEADACHE, Grouper, Wendy Eisenberg, Visible Cloaks, ML Buch, Marina Herlop, Kode9 & RP Boo, LIIM, Elias Rønnenfelt, Anelena Toku & Carla Boregas presents Fronte Violeta, Bladeblanc & Giesse, Carl Stone, Eli Wewentxu, Fake Samo, NEXUS [Jokkoo Collective], Talpah.

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Si parte con The Avalanches e Shygirl il giovedì e si chiude in bellezza con gli show di Marina Herlop e il debutto italiano di HEADACHE la domenica.

Ancora una volta C2C Festival si conferma un appuntamento immancabile per chi la musica non solo la ama, ma vuole scoprirla sempre di più e a più latitudini.