Loud Garden Festival porta l’elettronica contemporanea a Siracusa

C’è un nuovo festival da aggiungere alla guida di quest’anno.

Fa il suo debutto l’1 agosto a Siracusa la prima edizione di Loud Garden Festival, nuovo progetto dedicato alla musica elettronica contemporanea che nasce dall’unione di Garden House Club e la piattaforma Loud Contact.

Live e dj set si alterneranno dal tramonto all’alba negli spazi di Garden House XXL con due palchi che saranno animati da techno e house insieme a Marcel Dettmann, Donato Dozzy, Francesco Del Garda e Anthea.

In cartellone anche GNMR, Gianmarco Orsini, Lumiere e Innerlakes, nuovi nomi della club culture contemporanea.

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Biglietti qui