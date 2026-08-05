Gli ascolti recenti di SANO

“Quando voi forse, allora noi già” è l’ultimo progetto di SANO, cantautore e produttore napoletano che abbiamo già conosciuto nei Thru Collected.

Il suo nuovo EP è una dichiarazione di verità: dal momento che non esiste un “noi” senza un “voi”, il racconto si fa corale, si fa dialogo e confronto. La musica diventa un disegno aperto, di cui ogni ascoltatore può sentirsi libero di dare la sua interpretazione, riconoscersi, guardarsi come in uno specchio.

In questo lavoro troviamo anche Tutti Fenomeni, IRBIS, ma anche lo zampino di Golden Years, DRAST, Tripolare o Giovanni Truppi.

Abbiamo raggiunto Riccardo per scoprire qualcosa in più sulla musica che lo ha influenzato durante la composizione dell’EP.