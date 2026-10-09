C2C Festival si prepara alla 25esima edizione

L’avant pop di C2C Festival quest’anno soffia su 25 candeline e noi siamo prontissimi a festeggiarlo dal momento che mancano poche settimane alla nuova edizione: dal 29 ottobre al 1° novembre la kermesse torinese celebra il quarto di secolo con un cartellone d’avanguardia, il più esteso e ambizioso di sempre.

Da quest’anno il festival amplia la propria presenza diffusa in città: oltre al Lingotto (main venue) e alle OGR, dopo undici anni, ci sarà il ritorno al Teatro Carignano con uno speciale matinée che si terrà sabato 31 ottobre. Mentre la Domenica 1 novembre un evento diffuso toccherà le venue di Le Roi, iconica ballroom ideata dall’architetto Carlo Mollino, e Notorius, tra le location che hanno ospitato primissima edizione di “Club To Club” nel 2002.

La line-up della 25esima edizione porterà sul palco: Robyn, Oklou, Arca, Yung Lean & Bladee, Kelela, The Avalanches,

underscores, Shygirl, Smerz, Grouper, Crystallmess, Chuquimamani-Condori, Chanel Beads, Wendy Eisenberg, Theo Parrish, ML Buch, Marina Herlop, Joanne Robertson, HEADACHE, gyrofield, Fine, Elias Rønnenfelt, DJ Python, KMRU, Kode9 & RP Boo, LIIM, Lorenzo Senni, Picture,

Visible Cloaks, Carl Stone, Clara 3000, Other People with Eli Wewentxu, Fake Samo, Fronte Violeta, Hundebiss with Bladeblanc & Giesse,

NEXUS [Jokkoo Collective], Talpah.

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