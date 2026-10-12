Manca poco al sogno di vedere FKJ a Milano

Il 26 ottobre il polistrumentista francese FKJ sarà in concerto al Fabrique di Milano, dove avremo l’imperdibile occasione di ascoltare per la prima volta dal vivo i brani dal suo ultimo disco Tyber, uscito a settembre.

Com’è evidente dalla live session qui sopra, FKJ è uno di quei pochi ad avere il dono di portarti dentro un’altra dimensione: con quel suo mix raffinato di neo-soul, jazz e french house, French Kiwi Juice stratifica il suono che diventa materia terrosa ed eterea insieme. Nelle sue produzioni, infatti, convivono il gusto francese per i dettagli elettronici, il calore del funk, le armonie del jazz e una sensibilità R&B che privilegia il fraseggio e la fluidità.

Più che inseguire un genere preciso, Fenton sembra interessato a capire cosa succede quando linguaggi diversi condividono lo stesso spazio: è bellissimo vederlo mentre si destreggia tra tastiere, chitarre, basso, sax e sintetizzatori in uno spazio liminale tra improvvisazione e controllo.

Proprio per questo crediamo che la sua dimensione live resti una componente fondamentale della sua figura artistica perché è quella che ci rende più tangibile questa sua modalità liquida di fare musica e noi non vediamo l’ora di seguire le infinite strade in cui può portarci il suo live.

In apertura, a settare il mood e l’atmosfera sognante, l’australiano Richie Griner.

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