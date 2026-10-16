La musica del passato non è un museo

Una partitura antica può indicare le note e lasciare scoperto molto altro: con quale ritmo, su quali strumenti, con quale accordatura, secondo quali pratiche esecutive. Mara Winter, nell’articolo di Devon Leger «Faire Play: The Modern World of Early Music» su Bandcamp Daily, lo spiega con un confronto semplice.

Nella musica classica moderna le partiture contengono la maggior parte delle informazioni necessarie, cioè dinamica, tempo e altezza. Più si risale indietro, meno informazioni restano. Sulla musica medievale Winter è netta: non sapremo mai come suonasse, né avremo una risposta autorevole su come eseguirla. Per portare il suono fuori dalla pagina, sostiene, bisogna aggiungere un elemento di creatività personale, l’elemento umano. E definisce la preparazione di un’esecuzione un processo creativo e sperimentale.

Il discorso di Winter riguarda il Medioevo e non vale allo stesso modo per ogni repertorio, ma dove la pagina tace qualcuno deve decidere, e ogni decisione contiene già una parte di invenzione. Se anche l’interprete più scrupoloso è costretto a inventare, il confine fra chi esegue la musica antica e chi la usa per scrivere altro diventa più sottile. Resta da capire quanto ci si possa allontanare da una fonte senza perdere il rapporto con ciò da cui proviene. Il passato è anche materiale da studiare e trasformare, e coinvolge musicisti che un repertorio medievale non lo suonano affatto.

È il caso di James Falzone, compositore e clarinettista americano proveniente dal mondo dell’improvvisazione e del free jazz.

Il suo progetto The Early Music Festival nasce quasi per caso, quando viene chiamato a sostituire all’ultimo momento un gruppo a un festival di musica antica. Falzone riunisce alcuni colleghi e affronta il repertorio medievale con un approccio distante dalle interpretazioni classiche più convenzionali. L’esibizione suscita anche reazioni negative, fino ad alcuni messaggi di protesta. Da quell’esperienza nasce però un gruppo stabile e un disco, Lachrymae, in cui i musicisti lavorano anche su una cantiga portoghese medievale. Falzone ritrova nella musica antica qualcosa che conosce già attraverso l’improvvisazione: la libertà di dialogare tra musicisti, sperimentando accordature e modi diversi di far risuonare gli strumenti nello spazio.

Le Tarta Relena sono un duo catalano nato nel 2016 per esplorare le possibilità del canto a cappella, attingendo a repertori antichi e tradizioni musicali del Mediterraneo. Le voci di Helena Ros e Marta Torrella si intrecciano con elementi elettronici, attraversando lingue e forme musicali differenti. Il loro obiettivo non è tanto riportare fedelmente al presente quelle musiche, quanto reinterpretare ciò che le emoziona. Torrella racconta che al duo piace prendere ciò che ama e inserirlo nel proprio universo sonoro, dandogli un contesto nuovo. Helena Ros sottolinea invece l’importanza di dichiarare con precisione le fonti utilizzate. Anche la scelta delle lingue segue questa logica: ciascuna ha una propria cadenza, che influenza le melodie e il modo stesso di cantare.

La Niña, con FURÈSTA, ha intrapreso un percorso che affonda nella tradizione napoletana e in cui la contaminazione arriva anche dalla musica del Trecento e del Quattrocento e dalle opere anonime recuperate negli anni Sessanta e Settanta dai drammaturghi italiani. Ha raccontato di aver studiato gli spartiti antichi durante il processo creativo, cercando un contatto diretto con un linguaggio musicale popolare, prima della sua trasformazione in teatro, canzone o prodotto discografico. Rispetto al problema posto da Winter, la direzione è un’altra: lo spartito antico diventa materia di studio da cui ricavare una scrittura propria, senza dover rispondere a un’esigenza di ricostruzione.

Con Renato Grieco il materiale ereditato non è una partitura ma uno strumento. Danze, pubblicato da Haunter Records, è suonato interamente sulla viola da gamba, strumento legato storicamente ai repertori rinascimentali e barocchi. Grieco però non lo usa per tornare a quei repertori. Già i titoli giocano con quel passato: Danze richiama la suite barocca, e brani come «Allemanna» e «Giga» ne riprendono i nomi. Ma Grieco tiene i nomi e cambia tutto il resto. Compositore napoletano, ha alle spalle una ricerca nella musique concrète, nella manipolazione dei suoni registrati e nelle possibilità espressive dello spazio. In Danze porta questa sensibilità su uno strumento antico, esplorandone le risonanze più che il passo della danza. Della viola da gamba si conosce la storia, ma quella storia non stabilisce che cosa lo strumento possa ancora fare.

Conta anche il luogo. Danze è stato registrato in una piccola chiesa molto riverberante in località Contrada Mare ed è il nucleo di Continua, l’installazione realizzata da Grieco a Lugo di Vicenza nel 2026 per Una Boccata d’Arte. Accanto al disco c’è una struttura scultorea che richiama un campanile. Il drone che attraversa i brani è costruito attorno alla frequenza di una campana fusa appositamente per l’installazione: tra riverbero e oscillazioni d’intonazione, il campanile c’è solo nel suono.

Con BLUEM il materiale cambia natura: è una tradizione viva, legata alla sua formazione, che entra nella scrittura pop. Qui non c’è nessun vuoto da colmare: la tradizione non va ricostruita, perché continua a essere suonata. Così, racconta l’artista, «Lunedì» ha preso senza che lei lo cercasse una cadenza della musica tradizionale sarda, mentre «Domenica» contiene richiami ritmici voluti ai tamburini del Carnevale di Oristano. Nel primo caso la tradizione emerge quasi da sola nel modo di scrivere; nel secondo è una scelta consapevole.

Con «Adele», uscita dopo quei due brani e inclusa nell’album nou, questo rapporto diventa ancora più esplicito. Il brano utilizza una registrazione tratta da una composizione della violinista sarda Adele Madau, che aveva già lavorato sul canto a tenore. BLUEM racconta di aver provato più volte a rendere contemporaneo quel materiale, senza riuscirci. A frenarla era soprattutto la paura di tradire la tradizione modificandone il suono. Nel lavoro di Madau aveva invece trovato quella libertà che le era mancata: la possibilità di trasformare una tradizione senza sentirsi obbligati a riprodurla.

Le proteste ricevute da Falzone, l’insistenza di Helena Ros sul dichiarare le fonti, la paura di BLUEM di tradire un suono: in modi diversi, tutti si chiedono che cosa si debba a ciò che si prende in prestito. Nessuno risponde riproducendolo.

Una partitura incompleta può diventare il punto di partenza di un’improvvisazione, una cadenza popolare può riaffiorare in una canzone elettronica, una viola da gamba può suonare lontanissima da ciò che siamo abituati ad associarle. La fedeltà, qui, non sta nella copia. Sta nella distanza che si sceglie di prendere e nell’onestà con cui la si dichiara.