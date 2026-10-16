SLAM, il festival delle colonne sonore sta per tornare

SLAM sta per Sounds Like a Movie ed è il giovanissimo Festival internazionale delle colonne sonore organizzato da CAM Sugar.

Per la sua seconda edizione in programma per l’11, 12 e 13 dicembre, SLAM ospiterà negli spazi di Triennale Milano concerti, proiezioni, DJ set, listening session, workshop e talk dedicati al mondo del cinema e della musica contemporanei.

Il palinsesto è ricco di voci italiane e internazionali che raccontano l’identità sonora del panorama musicale applicato al cinema, del passato e del presente: tra i primi protagonisti spiccano Jeff Mills e il regista e autore Romain Gavras, ma anche la compositrice e pianista Hania Rani, autrice della colonna sonora del film Premio Oscar 2026 Sentimental Value.

In programma anche un omaggio a Piero Umiliani nel centenario dalla sua nascita con una listening session curata da Joan Thiele e Andrea Fabrizii e un incontro con LA NIÑA e Alfredo Maddaluno che esplorerà il loro lavoro per la colonna sonora del film “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis.

SLAM è soprattutto un’occasione per riscoprire materiale d’archivio come nel caso della listening session dedicata all’unica colonna sonora scritta da Gino Paoli nel 1984, mai pubblicata prima. O ancora per ascoltare dal vivo il debutto di The Session Men, ovvero i 5 musicisti che hanno inciso le colonne sonore del cinema italiano.

Il primo appuntamento da segnarsi è quello del 29 novembre con l’anteprima al Teatro Alla Scala dove verrà proiettato 8½ di Federico Fellini con le musiche di Nino Rota suonate dal vivo dalla Filarmonica della Scala.

Programma completo e tickets qui.