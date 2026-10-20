Non vogliamo più che siano gli algoritmi a scegliere la nostra musica

In un lettore offline non suona niente che qualcuno non ci abbia messo.

Detta così sembra una limitazione, eppure è proprio il motivo per cui qualcuno torna a cercarne uno. Secondo un articolo di The Verge uscito all’inizio di ottobre, le ricerche su Google per «MP3 player» sono quasi triplicate rispetto al 2025.

Intorno alla modifica dei vecchi iPod è nata un’intera piccola industria artigianale: si aggiungono Bluetooth e USB-C, si sostituiscono dischi e batterie, si personalizza l’aspetto.

Non si tratta, però, di un’inversione di rotta. Più dei numeri, interessa che cosa vuole chi va a cercarsi un oggetto del genere.

Per anni le piattaforme hanno lavorato per togliere ogni attrito all’ascolto: cataloghi praticamente illimitati, playlist personalizzate, suggerimenti continui. Un iPod rimette l’attrito al suo posto. Bisogna caricare a mano un disco, costruirsi una libreria, decidere in anticipo che cosa ci sarà e che cosa no. Si rinuncia a una parte della comodità in cambio di un’esperienza più intenzionale.

Anche su un servizio di streaming nessuno impedisce di fare lo stesso: si può cercare un album e ascoltarlo dall’inizio alla fine. Lì, però, la scelta è facoltativa, perché i suggerimenti continuano ad arrivare anche quando l’ascoltatore smette di decidere. Nel vecchio lettore questa possibilità non esiste: la mossa successiva spetta sempre a chi ascolta.

Lo streaming ha risolto il problema dell’accesso: tutta la musica, o quasi, a portata di mano. Ma avere accesso a tutto non significa costruire un rapporto con qualcosa. E chi oggi carica a mano un lettore sta dicendo, prima di tutto, che quel rapporto vuole costruirselo da sé.

Intanto anche i supporti fisici stanno vivendo una nuova stagione. Il vinile è da anni al centro del racconto, ma il CD merita altrettanta attenzione. Secondo FIMI, nel 2025 il mercato italiano della musica fisica è cresciuto del 21,9%, con un aumento del 24,2% per il vinile e del 15,1% per i CD. Dei 4,6 milioni di prodotti fisici venduti, il 51% erano CD e il 47% vinili: il vinile genera più ricavi, ma in copie il compact disc pesa più di quanto la narrazione sulla rinascita del vinile lasci intendere.

Negli Stati Uniti la crescita è ancora più netta. Secondo Luminate, nei primi sei mesi del 2026 sono stati venduti 16,3 milioni di CD, il 16% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una parte importante dell’aumento viene dal K-pop, con uscite come ARIRANG dei BTS. Anche escludendo il genere, la crescita resta del 6,7%.

Il K-pop mostra bene quanto sia cambiato il significato dell’oggetto. Un album esce in più versioni, con confezioni, fotografie e materiali pensati per essere raccolti. Il disco diventa parte di un acquisto che riguarda l’appartenenza a una comunità di fan, il rapporto con l’artista, il piacere di possedere qualcosa che non esiste soltanto su uno schermo.

Luminate rileva anche che circa metà degli acquirenti di CD della Gen Z e dei millennial non possiede un lettore. Per una parte di questo pubblico, quindi, il CD può anche essere un oggetto che non si ascolta: qualcosa da possedere, collezionare, esporre. Un modo per dire questo l’ho scelto io, per sostenere un artista e riconoscersi in una comunità.

Tra i CD più venduti in Italia nel 2025 ci sono Orbit Orbit di Caparezza, Tutta vita di Olly, Ranch di Salmo, È finita la pace di Marracash e Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Sono tutte uscite contemporanee, nessuna ristampa. Il CD continua a essere un oggetto attraverso cui si esprime il rapporto con gli artisti che si amano. Ma come nasce quel rapporto? E soprattutto, come arriviamo a conoscere un artista prima ancora di decidere di comprarne il disco?

Uno studio presentato alla conferenza CHI 2026 da un gruppo di ricercatori della Sapienza di Roma e di altre istituzioni europee ha seguito venti giovani ascoltatori italiani mentre cercavano nuova musica sulle piattaforme. Quattordici hanno descritto una sensazione di confinamento nelle proprie preferenze: i suggerimenti li riportavano di continuo verso artisti, generi e sonorità già familiari.

Venti persone non sono una generazione, e lo studio raccoglie percezioni, non una misura del comportamento degli algoritmi. Colpisce però il tipo di disagio. Più della quantità dei suggerimenti, pesa il fatto che somiglino troppo a loro stessi. Uno racconta che il sistema lo riporta verso gli artisti più famosi anche quando esplora un genere che conosce bene. Un altro osserva che le raccomandazioni diventano così specifiche da rendere difficile trovare qualcosa di nuovo. L’abbondanza, in sé, non è un problema: lo diventa quando arriva già filtrata attorno a un profilo.

È un disagio che si inserisce in una stanchezza più ampia. MIDiA Research ha rilevato che già nel primo trimestre del 2024 circa due terzi dei consumatori intervistati cercavano di ridurre il tempo passato davanti agli schermi, e collega questa fatica digitale anche all’interesse per esperienze e oggetti fisici.

Niente di tutto questo vuol dire che gli algoritmi siano il nemico. Per milioni di persone sono uno strumento fondamentale per scoprire nuova musica, e un iPod pieno degli stessi dieci dischi non è più curioso di una playlist automatica. Il punto non è quale strumento sia migliore, ma chi fa l’ultima mossa. E sempre più spesso vogliamo che quella mossa torni a essere nostra.

Chi riempie a mano la memoria di un lettore deve fare i conti con ciò che vuole davvero portare con sé. Può scegliere i dischi che conosce a memoria, ma anche quelli che non ha ancora capito, quelli consigliati da un amico, quelli incontrati per caso in un negozio o a un concerto.

Quando qualcuno propone di continuo cosa ascoltare dopo, scegliere da sé smette di essere scontato e diventa un gesto che si nota.