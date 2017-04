More Life More Drake

Di certo, Drake è in grado di garantire una costante razione di release qualitativamente valide -un album all’anno, a cui si aggiungono chissà quante comparse, decine di co-sign e, se siamo fortunati, qualche progetto collaborativo- nonostante la morsa discografica in cui si trova. Beninteso, lui può fare quello che vuole: ciò che non vuole, però, è escludere fette della sua fanbase, ora pressoché universale.

In More Life manca qualche sforzo vocale e, proprio come Views, lascia nei timpani un vago senso di incompiutezza.

Si giunge però ad un compromesso in cui, alla fine, vincono tutti: all the love I need is here at OVO, dice, e noi lo ascoltiamo indipendentemente da quello che avremmo voluto da lui. In una settimana, siamo inevitabilmente invasi da tweet, memes, citazioni e voglia di fare la faccia cattiva o danzare, a seconda del nostro umore e del suo. Magari ci turba il suo sorrisino compiaciuto, ma è un professionista troppo versatile perché ci sia permesso di resistergli.

Drake può ancora crescere: il bello è che, da qualche parte nella sua agenda, lui lo sa.