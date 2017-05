LIBERATO potrebbe non esistere. Potrebbe non esistere come persona fisica unica, ma potrebbe farlo come progetto collettivo corale, che ha i suoi capisaldi in Lettieri certamente, e nella scrittura di alcuni dei più importanti gruppi degli ultimi anni di musica napoletana e che col regista hanno più di un contatto. I nomi sono già circolati: Francesco Di Bella dei 24 Grana, Dario Sansone dei Foja, e ce ne sfugge di certo qualcuno. L’idea, dicevamo, è quella che LIBERATO potrebbe essere nient’altro che un collettivo di autori e artisti napoletani (e non) che ha come unico obiettivo la rivalutazione in chiave moderna della musica napoletana. D’altronde, è stato Lettieri il primo a citare Shakespeare. Questo (folle, ripetiamo) processo mentale ci porterebbe a non dover far più i conti col dilemma “grande nome che si ricicla o newcomer” e al poter accettare con serenità una simbologia rivoluzionaria che tutto il progetto LIBERATO ha estrinsecato in maniera più o meno palese. La rivincita di Napoli, insomma, potrebbe passare non più per un super-eroe mascherato, ma per uno Shakespeare di Forcella o di Piazza Mercato (o di Posillipo, chissà) che si è fatto cantore della sua città grazie alle sue voci più autorevoli. Questo poi spiegherebbe anche la diversità apparente tra le voci di “9 maggio” e “Tu t’e scurdat’ e me”, che forse sono colpa del pitch, forse no.

Il dilemma di LIBERATO potrebbe essere vicino ad una soluzione, oppure no. Magari è stato costruito per restare così, magari non uscirà allo scoperto neanche quando sarebbe il momento. Lo stato attuale dell’industria discografica lo penalizza, ma il fine ultimo di LIBERATO potrebbe essere diverso da ogni suo collega. Il fine ultimo di LIBERATO potrebbe essere l’autorevolezza della musica moderna napoletana e, in ultima analisi, Napoli, tra Forcella fino a Trentaremi.

Una ultimissima cosa: ai piedi del Vesuvio qualcuno dice che maggio è il mese dei napoletani. Maggio è il mese che LIBERATO ha preso come suo riferimento, col titolo del primo singolo, con la release del secondo. Maggio è poi, il mese delle rose che sono il simbolo di LIBERATO. Una piccola sciocchezza in più, per credere nel risorgimento napoletano.