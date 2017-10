«siamo nati tutti senza denti

tutti senza nome

come dei bambini

torneremo felici

torneremo felici»

La scrittura di Lorenzo non ha mai smesso di essere evocativa, di regalare delle immagini bellissime in cui potersi riconoscere. Ti mette davanti a delle verità molto semplici, che sono sempre state lì a portata di mano ma è il fatto stesso di portartele agli occhi che diventa disarmante. E, allo stesso tempo, Totale.

Totale, corale, sacrale.

Ci ritroviamo nell’unico vero momento di Comunione di tutto il disco.

κοινωνία: comunanza, partecipazione. Partecipazione sacra a tutto quanto è terreno.

«mi sento bene con le scarpe nuove

mi sento meglio se mi bacia il sole

se ho un nuovo disco da poter cantare

mi sento totale»

Ed è da qui che ripartiamo ad esplorare, che ripartiamo alla conquista dei sentieri più peccaminosi con nessun’altra aspettativa se non quella di voler ricolonizzare ogni volta le stesse rotte e doppiare il Capo di Buona Speranza.

Vasco da Gama è un brano che viene dal mare, altro elemento sacro che anche questa volta viene profanato con riferimenti terreni, carnali

«piena di grazia ti avvicini a me

efficace più di una preghiera

come il sale su una carne magra»

Ma è allo stesso tempo un brano di fedeltà, una dichiarazione di appartenenza ad un solo corpo: l’unico che si vuole circumnavigare e girare in lungo e in largo mentre una chitarra harrisoniana e libidinosa ti indica le rotte da seguire.

Scivoliamo così, lentamente, in una decadenza dolcissima. L’Ego si scalfisce e getta la spugna: Decadenza e Panna è una dichiarazione di resa.

«il muro aspetta le sue crepe

ci sono io che aspetto te

e quando ti vedo spuntare

si scioglie la mia verità»

E la verità è che di sbagliato ci sono anch’io. L’infedeltà, questa volta, è a un trasognato immaginario esotico che per una scelta di comodo preferiamo sacrificare al qualunquismo di un Negroni sbagliato. E così siamo tutti risolti con una foto scattata sotto al Duomo mentre lasciamo irrisolti i viaggi non turistici tra zebre, cobra e mistici.

Il ritornello, ancora una volta, mette insieme due mondi agli antipodi.

«E se tutto questo poi ci cambierà

sarò pronto e dividerò la torta in due

io festeggio te, tu festeggi me

soffia verso me, soffio verso te»

Siamo al momento in cui abbiamo davanti tante candeline quanti sono gli anni che compiamo, facciamo un breve ripasso di quanto è stato e scegliamo, tra gli altri, il desiderio che, spegnendo, andremo ad accendere.

Compleanno è il brano in cui è più tangibile la co-produzione di IOSONOUNCANE e di Mario Conte: l’atmosfera è scura, sintetica e funebre. Nel giorno in cui si rinnova la vita, si rinnova anche il mistero della morte. E restiamo Sospesi in un futuro di incertezze.

Torneremo felici? Risolti? Risorti?

La verità è che continueremo a prendere tempo per sfuggire alla verità, tempo per rispondere a tutte queste domande che assillano la nostra esistenza.

E resteremo sospesi nel limbo di una meravigliosa ballata che inizia da un piano alla Father John Misty o alla Tobias Jr Jesso e finisce come un pezzo di Piero Ciampi (pur mantenendo il cinismo di Father John Misty)

«Staremo sospesi dal 20 al 28 Dicembre

fanculo i parenti i regali gli auguri agli assenti

E il lasso di tempo in cui non lavoro mi dedico a te

mi dedico a te

ma a dirla tutta lo faccio soltanto

soltanto per me»

La pausa, in questi ultimi due versi, è tutto.

Per quanto puro possa essere diventato, per quanto possa essere rinato e aver attinto ad acque sacre, dal mediterraneo al Naviglio, per quanto possa aver sperato per se stesso, c’è qualcosa nell’Infedele che resterà per sempre irriducibile. E questa cosa è la sua stessa essenza: l’appartenenza a null’altro al di fuori di se stesso.

Infedele è un Egomostro risorto, irrisolto.

Tutte le foto sono di Elena Fortunati.

L’artwork di Alfredo Maddaluno.