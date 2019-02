C’è una certa omologazione a determinati suoni per entrare in determinate dinamiche, un comportamento per certi versi miope perché con data di scadenza. Qual è secondo te il segreto per durare?

La pazienza: è dura salire piano piano, affermare un proprio stile e dare alle persone il tempo di capire.

Nel tuo ultimo live a Milano (al Circolo Ohibò ndr) c’era anche un coro gospel. La dimensione dal vivo è un aspetto importante per te, per cui, cosa deve aspettarsi chi viene a un tuo concerto?

È la mia dimensione preferita, sul palco mi sento a casa. Cerco di essere sempre diverso da concerto a concerto: il mio live è molto poco studiato, non ci sono grazie di nessun tipo, è tutto crudo e ridotto all’osso. Quando faccio date a Milano e zone limitrofe sono avvantaggiato perché conosco tanti musicisti e mi piace inserirli nel live. Il coro gospel era un desiderio che avevo da tanto tempo; avrei potuto metterlo su qualunque pezzo, ma ho scelto di farlo su un inedito.

Si parla ancora molto poco in Italia della salute mentale degli artisti. Nell’anno in cui un po’ di riflettori si sono accesi su di te e sulla tua musica, come hai reagito alle attenzioni e alle conseguenti pressioni?

È vero che il discorso viene poco fuori. La musica italiana sta ancora impennando tanto, forse anche per questo è difficile mostrare le debolezze in un periodo del genere. Paradossalmente, nonostante le attenzioni è stato l’anno in cui ho imparato a stare concentrato meno su me stesso: ho apprezzato molto di più la mia famiglia, la amo con tutto me stesso ed è la mia priorità assoluta. Ho avuto alti e bassi continui ma sono felice di cosa è successo.

Verso Novembre ho fatto un po’ di conti e ho deciso di usare meno il telefono, stare più calmo e pensare di più alla musica. I social fanno uscire fuori di testa, ma fortunatamente è come se avessi uno scudo naturale che non mi permette mai di scendere così in basso.

Spero solo di non vedere mai casi simili a quelli successi in US nell’anno passato.

Il 2019 di Masamasa cosa ci riserva

Meno chiacchiere, più musica.