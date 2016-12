Non è poi la fine del mondo – La musica nei film di Xavier Dolan

C’è un momento della vita in cui accettare la bravura altrui diventa un sentimento insopportabile, un passaggio amaro all’età adulta caratterizzato dall’invidia inesprimibile. Non sono serviti gli anni sui banchi e le mediocri medie voto: nulla del proprio compagno secchione avrebbe mai potuto scalfire la convinzione di essere dei piccoli geni incompresi da un’istituzione squallida. Peccato però che, una volta cresciuti, la verità è affiorata canaglia: là fuori c’è qualcuno più bravo, con più talento, più intelligente e che, grazie a tutto questo, avrà più successo.

Così mentre si giocava a essere incompresi, in un mondo parallelo e in una cameretta arredata anch’essa senza gusto da qualche madre intenta a rendere colorato l’ambiente di un adolescente troppo svogliato per essere vero, cresceva un talentuoso ragazzino canadese di nome Xavier Dolan. Un enfant prodige perfetto volto per le pubblicità, in grado a soli vent’anni di diventare regista/attore tanto acerbo quanto fenomenale. Un ragazzo capace di far impallidire qualsiasi coetaneo, padrone dello schermo e soprattutto re folle nel comporre colonne sonore senza senso, eppure perfettamente amalgamate.

Ed è per questo che invidio Xavier Dolan: perché mentre mi sentivo un adolescente di merda ascoltando a palla i Wheatus, lui stava già studiando come incastrare in un film Bang Bang cantata da Dalida (che manco in Italia sapevamo esistesse…); oppure mentre desideravo una fidanzata stalker come nel video di Bye Bye Bye degli *NSYNC, lui destrutturava il rapporto con la madre struggendosi con Vivo per lei di Bocelli. Ma non c’è nulla da fare, il talento è tale e va riconosciuto.

Non c’è soluzione al travaso di bile, ormai va accettato. Ed è così che, in vista dell’uscita imminente del prossimo film È solo la fine del mondo, decido da buon masochista di ripercorrere cuffie in testa i suoi lavori precedenti: da Mommy a Tom à la ferme, passando per Laurence Anyways e J’ai tué ma mère: una via crucis accompagnata da tanta buona musica, un allegro percorso d’odio che traccia dopo traccia si trasforma inevitabilmente in amore immaginario.