Gli album che escono a maggio

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a maggio*.

4 MAGGIO

NAVA – n130a

5 MAGGIO

Conway the Machine – Won’t He Do It

Fred Again.., Brian Eno – Secret Life

IDK – F65

LA Priest – False Luna

Q – Soul,PRESENT

sbtrkt – The Rat Road

The Lemon Twigs – Everything Harmony

Westerman – An Inbuilt Fault

12 MAGGIO

BLUEM – nou

Daft Punk – Random Access Memories (10th Anniversary Edition)

Fatoumata Diawara – London Ko

Kaytraminé (Aminé & Kaytranada) – Kaytraminé

Overmono – Good Lies

Studio Murena – WadiruM

19 MAGGIO

Hollyspleef – Paradise Seeds

Iside – In Memoria

Psyché – s/t

Sufjan Stevens, Timo Andres, & Conor Hanick – Reflections

26 MAGGIO

Arlo Parks – My Soft Machine

Calibro 35 – NOUVELLES AVENTURES

d4vd – Petals to Thorns

Kassa Overall – Animals

Kari Faux – Real B*tches Don’t Die!

Kevin Morby – More Photographs (A Continuum)

Miya Folick – Roach

Summer Walker – CLEAR 2: SOFT LIFE EP

