Gli album che escono a novembre

Una lista più o meno comprensiva degli album che escono a novembre*.

3 NOVEMBRE

Actress – LXXXVIII

bar italia – The Twits

Colapesce Dimartino – Lux Eterna Beach

Jockstrap – I<3UQTINVU

Kevin Abstract – Blanket

Majid Jordan – Good People

Sеn Morimoto – Diagnosis

Snail Mail – Valentine (Demos)

The Alchemist – FLYING HIGH PT 2

Tkay Maidza – Sweet Justice

10 NOVEMBRE

Beirut – Handsel

Cuco – Hitchhiker EP

George Riley – Un/limited Love EP

Iosonouncane – Qui noi cadiamo verso il fondo gelido

Nello Taver – Fallimento

PinkPantheress – Heaven Knows

15 NOVEMBRE

Ego Ella May – Fieldnotes Pt. III EP

17 NOVEMBRE

Iron & Wine – Who Can See Forever

Kurt Vile – Back to Moon Beach EP

Sango – North Vol. 2

Steve Aoki – HiROQUEST: Double Helix

Suorcristona – Selecta 002

Water From Your Eyes – Crushed By Everyone

2 Chainz & Lil Wayne – Welcome 2 Collegrove

24 NOVEMBRE

Busta Rhymes – BLOCKBUSTA

27 NOVEMBRE

sophie meiers – crawl__space EP

* lista in aggiornamento