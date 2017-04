Ti presentiamo Hana Sent

Un certo alone di mistero avvolge il nome di Hana Sent perché non sappiamo molto circa la sua identità, ma un po’ di più sulle sue produzioni: sappiamo, ad esempio, che a breve uscirà il suo Ep di debutto Lampooni, per 51beats.

Non solo: sappiamo anche che questo suo esordio, oltre ad essere un omaggio alla primavera appena iniziata, è anche una dedica agli anni 80 e ai sintetizzatori.

«L’obiettivo di Hana è di rimanere celato dietro questo pseudonimo, così da poter esplorare in libertà direzione che non hanno a che vedere con la musica “seria”. Il nome denota origini sud coreane, ma non sappiamo molto di più…»

Intanto, scoprite di più con la prima traccia estratta dall’EP: “La Maison Démontable”